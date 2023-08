Gabon, rapito il Presidente ed i golpisti ne nominano uno nuovo

20:55 – Il Presidente gabonese, Ali Bongo Ondimba, “arrestato” assieme alla sua famiglia dai golpisti del Paese è stato sostituito da Brice Oliqui Nguema.

Ondimba è stato deposto con un colpo di stato durante la scorsa settimana. In un video pubblicato da lui, il Presidente molto preoccupato afferma:” “Sono Ali Bongo Ondimba, presidente del Gabon. Sto inviando un messaggio a tutti i nostri amici nel mondo per dire loro di fare un po’ di rumore contro le persone che hanno arrestato me e la mia famiglia“. Il Presidente ha governato il Gabon per più di 14 anni ed ha vinto le elezioni di quest’anno poche ore prima del golpe. (Fonte ANSA)