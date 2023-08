Il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Reggina

17:50 – Purtroppo la notizia era nell’aria già da ieri notte. Il ricorso della Reggina è stato “bocciato” dal Consiglio di Stato, la giustizia amministrativa ha quindi deciso che la società della Reggina 1914 dovrà ripartire dai dilettanti, la Serie D per intenderci. Il Brescia quindi verrà ufficialmente ripescato in Serie B.

P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così decide: a) respinge il ricorso principale e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 13173/2023; b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Brescia calcio S.p.a. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2023 con l’intervento dei magistrati: Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Presidente Valerio Perotti, Consigliere Giorgio Manca, Consigliere Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore Massimo Santini, Consigliere. (parte della sentenza)

Scoramento e delusione tra i tifosi, parte dei quali era arrivata sino a Roma, che per un ritardo nei pagamenti, vedono la loro squadra del cuore, immeritatamente retrocessa. Durante il campionato, gli uomini di mister Inzaghi, avevano dimostrato in più occasioni di essere tra team migliore della serie.

Una notizia che penalizza l’ambiente Amaranto e non solo, una città intera. Questo potrebbe essere il colpo di grazia per una città che da anni vive nell’ombra di quello che potrebbe essere, ma non è. La Reggina si aggiunge alla liste dei beni persi dalla città per colpa altrui.

Prima di sapere cosa succederà all’attuale Reggina 1914 assisteremo ad uno scarica barile di colpe tra le varie parti che hanno avuto un ruolo nella vicenda. Una cosa è certa, tutte, tranne i giocatori, hanno fallito in toto! Poi come già annunciato da un comunicato della proprietà nei giorni scorsi si vaglieranno le possibili soluzioni per “ricominciare”.

Fabrizio Pace