Lonato del Garda. VdF salvano 2 operai bloccati in un pozzo a 9 m di profondità

Nel pomeriggio di oggi il delicato intervento nella zona di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Due operai sono rimasti incastrati in un pozzo a circa nove metri di profondità: i Vigili del Fuoco li hanno liberati e portati fuori, per poi affidarli al personale sanitario.

Ancora una volta un salvataggio per un incidente sul lavoro, quello di Lonato del Garda, portato a termine celermente dagli uomini delle Fiamme Rosse. Lo si apprende dalla pagina ufficiale Twitter del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Federica Romeo