Reggina, nel pomeriggio la decisione del Consiglio di Stato

09:30 – Ieri a Roma c’è stata l’attesissima udienza del Consiglio di Stato, durante il quale i giudici sono stati chiamati a pronunziarsi non solo sul ricorso della Reggina ma anche su quelli di Perugia.

Per sapere cosa hanno deciso i giudici si dovrà probabilmente aspettare il primo pomeriggio.

I tifosi della Reggina sono arrivati a Roma per manifestare tutto il dissenso per una situazione che vede penalizzata non solo la società Amaranto ma un po’ tutto l’ambiente in città, incolpevole delle le vicissitudini societarie.

Occorre ricordare che la società della Reggina è stata (al momento) esclusa dalla partecipazione ala Campionato di Serie B, per il mancato pagamento nei tempi prestabiliti dei contributi IRPEF e INPS.

Se il ricorso verrà respinto dal Consiglio di Stato la società calabrese dovrà ripartire dalla Serie D. Ad avvantaggiarsi delle sfortune della Reggina sarebbe in questo caso il Brescia che prenderebbe parte, al posto degli amaranto alla Serie B.

FMP