Al via l’XI Edizione dell’evento “Mediterranean Wellness – Le memorie del mare”

Tutto pronto per l’avvio dell’XI Edizione della “Mediterranean Wellness – Le Memorie del Mare”, organizzata dalla TxT Cooperativa Sociale, afferente al Sistema A.C.U. (“Azione Cristiana Umanitaria”) fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri, patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, nell’ambito del programma “Estate Reggina” 2023.

Dall’1 al 3 settembre, tutti i giorni, tanto fitness, aree espositive dedicate al benessere, alla salute e alla bellezza. Come ogni anno l’evento illuminerà l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” per dar vita a spettacoli di danza, cultura, solidarietà e momenti di intrattenimento.

La serata di venerdì si aprirà con lo spettacolo dei bimbi del “Baby Talent for Christ” ispirato al cartone Disney, la Sirenetta, per poi continuare con le esibizioni di danza delle più rinomate scuole reggine come: Jazz Ballet School, A.S.D Ritmica Restart, Centro Danza Etoile, Società Ginnica Gebbione e la Virtus Reggio. Ed ancora performance di ballo con Samuela Piccolo, direttrice della Scuola Professione Danza e di tango dal titolo “La Revancha” di Osvaldo Pugliese, a cura dei maestri Ennio Strongoli e Barbara Fazzari.

Tantissimi gli ospiti presenti durante le serate tra cui Enzo Marcianò, illustre cantante reggino famoso a livello nazionale e internazionale, il comico reggino Pasquale Caprì e la giovane band “Christian Music” dell’Istituto per la Famiglia sez.289 Gilberto Perri Odv.

Anche quest’anno non mancherà l’approfondimento culturale e di attualità a cura della testata online Veritas News 24, con uno spazio dedicato alla storia millenaria dello Stretto di Messina, denominato “La Ricchezza che viene dal Mare: il Ponte sullo Stretto”, in cui interverranno il Prof. Daniele Castrizio, il musicantore Fulvio Cama e l’imprenditore Pino Falduto, a conduzione del Giornalista RAI Orazio Cipriani.

E rimanendo in tema di valorizzazione del nostro territorio, quest’anno la TxT farà salire sul palco i talenti reggini selezionati attraverso il Casting “RHEGIUM REVELATION: Talenti in scena!”: Giorgia Pia Gatto, ballerina, Gionata Perni, ballerino e Angelica Zina Cottone, cantante. Seguirà la seconda edizione del Premio “Donatore Allegro” che l’Associazione di volontariato “Istituto Per la Famiglia sez.289 – Gilberto Perri” assegnerà a tutte le aziende che in questi anni hanno attivamente e generosamente preso parte alle azioni di solidarietà attraverso donazioni di vario tipo.

La Mediterranean Wellness è ormai l’evento cult di fine estate e come ogni anno vi aspetta con moltissime attività, giochi, divertimento, cultura, spettacoli e tanto altro ancora, all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria dal 1 al 3 settembre.

Non mancate!

Il Programma ufficiale dell’Evento è disponibile sul sito web e le pagine Facebook e Instagram della TxT Cooperativa Sociale.

Comunicato Stampa