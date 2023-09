Europei Maschili: con l’Estonia a Perugia arriva la seconda vittoria

Perugia. L’Italia conquista la sua seconda vittoria in questo Campionato Europeo, battendo 3-0 (25-17, 25-22, 25-20) un’Estonia capace di mettere in difficoltà gli azzurri nel secondo set, ribaltato e conquistato poi grazie anche all’innesto di Rinaldi. Di fronte ad una buona Estonia, trascinata da Venno, miglior realizzatore dei suoi con 15 punti, tra gli azzurri in evidenza Romanò autore di 18 punti, seguito da Lavia con 13.

A fare da scenario alla prima degli azzurri a Perugia, un PalaBarton rinnovato, con 2932 presenze per un incasso di 90311 euro. Ad inizio gara un momento di silenzio per ricordare le vittime dell’incidente sulla linea ferroviaria Torino-Milano che ha causato la morte di cinque operai, travolti da un treno in transito. Presente a bordo campo oggi insieme al Presidente Federale Giuseppe Manfredi, anche il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. L’Italia, attualmente avanti con due vittorie insieme alla Serbia nella Pool A, scenderà nuovamente in campo domani al PalaBarton di Perugia alle 21.15 proprio contro Atanasijevic e compagni per chiudere la due giorni umbra prima di spostarsi ad Ancona

Cronaca

L’Italia scende in campo con il 6+1 consueto visto già a Bologna con Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Michieletto schiacciatori, Russo e Galassi centrali, Balaso libero. Il primo punto della partita porta la firma di Daniele Lavia contro un’Estonia che nella gara di ieri ha perso per 3-0 con la Germania. Romanò mette a terra il 6-3 per gli azzurri. Dopo l’attacco vincente, Venno trova il muro azzurro con l’Italia che si porta avanti 10-4. Lo stesso Venno prova a tenere in piedi un set che vede avanti gli azzurri 12-6. Il massimo vantaggio arriva sul 12-5 con l’Italia avanti di 7 lunghezze. L’ace di Allik prova a riaccendere il set sul punteggio di 19-14, il muro di Russo ferma l’attacco da seconda linea dell’Estonia 20-14. L’Italia chiude il set sul 25-17 con un primo tempo vincente di Galassi.

Nel secondo set De Giorgi conferma il solito 6+1. Avvio avvincente con l’Estonia che cerca di tenere il ritmo dell’Italia 5-5. Il doppio servizio vincente di Aganits, con un passato nella serie A italiana, porta l’Estonia avanti per la prima volta 9-8. L’Estonia alza il muro e si porta avanti di tre lunghezze 12-9. Dentro Rinaldi per Michieletto,questa la scelta di De Giorgi sul 13-9 a favore dell’Estonia. L’Italia prova a ridurre il distacco, lo fa con Romanò che mette a terra il punto numero 14, Estonia avanti 16-14. L’ace di Giannelli riduce le distanze, 17-16. L’aggancio e l’immediato sorpasso arriva con due muri consecutivi di Romanò, Italia avanti 19-18. Prima l’ace di Rinaldi, poi il muro di Russo, e poi ancora un ace di Rinaldi, l’Italia riprende in mano il set 22-18. L’Italia conquista anche il secondo set col punteggio di 25-22.

Nel terzo set Rinaldi confermato in campo al posto di Michieletto. Azzurri subito aggressivi in fase di avvio, Italia avanti 6-4. Venno prova ad accorciare, suo il punto del 6-5. Romanò firma il punto del 13-9 a favore dell’Italia. L’Estonia non molla, Teppan in attacco mette a terra il dodicesimo punto portando l’Estonia a due punti dall’Italia 14-12. Due ace di Galassi e un attacco vincente di Rinaldi per il 19-12 a favore degli azzurri. Il muro di Aru tiene in piedi gli estoni, che si portano a quattro punti dagli azzurri avanti 20-16. L’Italia porta avanti il vantaggio, chiude set e match sul punteggio di 25-20 e si proietta alla sfida di domani con la Serbia.

Tabellino

Italia – Estonia 3-0 (25-17, 25-22, 25-19)

Italia: Russo 8, Romanò 18, Lavia 13, Galassi 7, Giannelli 4, Michieletto 3, Balaso (L). , Rinaldi 8, Scanferla. N.e. Sbertoli, Bottolo, Bovolenta, Sanguinetti, Mosca. All. De Giorgi

Estonia: Tammearu 3, Tammemaa 4, Venno 15, Juhkami 7, Aganits 4, Vanker, Maar (L.). Allik 1, Teppan 2, Keek, Aru. N.e. Treial, Taht, Vahter. All. Rikberg

Arbitri: Sarikaya (TUR), Robles Garcia (ESP)

Durata set: 27’, 33’, 29’

Italia 8 a, 10 bs, 12 mv, 17 et

Estonia: 5 a, 7 bs, 4 mv, 14 et

– Dichiarazioni

Gianluca Galassi (https://youtu.be/T8daHNQKNqE) : “Un’altra bella vittoria, più difficile dell’esordio di Bologna, ma va bene così; importante è continuare a vincere. Sappiamo che non sarà facile e che ognuno farà di tutto per farci lo sgambetto, ma è normale che sia così. Noi non dobbiamo fare altro che giocare la nostra pallavolo e continuare a divertirci. Sono soddisfatto di come sono andate le cose questa sera, accolti come sempre da un pubblico molto caloroso. Loro hanno giocato una buona pallavolo, ma noi siamo stati bravi a lottare e conquistare le fasi di punto a punto. Domani con la Serbia ci attende una grandissima partita. Ora dobbiamo solo riposare un po’ e concentrarci nuovamente in vista della gara di domani”.

Fabio Balaso (https://youtu.be/KMrbgQIZ8d4) : “Stasera è andata bene, abbiamo avuto qualche momento di calo, soprattutto nel secondo set. L’Estonia è stata brava in battuta e in muro difesa. Ma abbiamo reagito bene, nonostante forse un nostro calo in ricezione in alcuni momenti. Sono uno dei veterani di questa squadra, il gruppo è cambiato, si sono aggiunti altri giovani esordienti e di questo ne siamo felici. Cerco di dare il massimo, cercando di aiutare e compattare la squadra. Siamo un gruppo che ha voglia di fare bene”.

Tommaso Rinaldi: “Oggi siamo stati davvero molto bravi, sono felice per questo esordio all’europeo e contento di aver aiutato la squadra a vincere questa sera. Questa sera sono subentrato a Michieletto, lui è sempre felice quando gioco bene io e viceversa. Noi due abbiamo un bellissimo rapporto. Sto vivendo questo mio primo anno nella nazionale seniores molto bene, è una stagione molto lunga e quindi c’è possibilità per tutti di giocare. Con la Serbia sicuramente sarà una partita diversa, loro hanno in organico grandi campioni. Come sempre ci prepareremo per affrontare al meglio ogni avversario”.

