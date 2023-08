Giudice della Florida Vs Burger King

Un Giudice della Florida, ha accusato di pubblicità ingannevole la famosa catena Burger King, e ha stabilito che dovrà affrontare una class action. Il motivo? I panini nelle immagini promozionali, sembrano il “doppio”, mentre nella realtà non è così. La notizia è stata riportata su US Today. In passato già catene come da McDonald’s a Taco Bell, avevano ricevuto questo tipo di denunce.

Si può leggere nella denuncia: “La Catena si vanta di offrire panini più sostanziosi della concorrenza” ma “le dimensioni dell’hamburger sono state aumentate solo nella pubblicità”. La class action è stata presentata da clienti “delusi” in ben 12 stati americani: Florida, New York, Illinois, Massachusetts, Michigan, California, Connecticut, Ohio, Kentucky, Mississippi, Pennsylvania e Arizona” (cit. ansa.it).

AO