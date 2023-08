Ucraina. Riprende la scuola, prima lezione sulla salute mentale

Con il programma ‘Come stai?’ che ha il sostegno dell’UNICEF

(DIRE) Roma, 31 Ago. – Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2023-2024, in Ucraina il ministero dell’Istruzione e della Scienza, insieme al programma nazionale per la salute mentale ‘Come stai?’, avviato dalla first lady Olena Zelenska, con il sostegno di Unicef, ha sviluppato una nuova lezione di supporto psicosociale, intitolata ‘Come stai? Ritorno a scuola’. La lezione sull’importanza della salute mentale è stata pensata per due gruppi di studenti di età compresa tra uno e sei anni e tra sette e 11 anni.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il carico di lavoro per i bambini aumenterà e lo stress causato dalla guerra sarà complicato dalla necessità di interagire con i coetanei e gli insegnanti, di adattarsi all’apprendimento in nuovi formati e condizioni, a nuovi gruppi e di trovare un linguaggio comune con i genitori e i tutori.

Tutto questo richiederà agli studenti ulteriori sforzi, potenzialmente aggiungendo un’altra fonte di paura, dubbi e ansia. La lezione sulla salute mentale fornirà ai bambini diversi strumenti pratici per affrontare la paura o l’ansia, per calmarsi e per sentirsi sostenuti. Queste tecniche di autocontrollo saranno utili sia a scuola che nelle attività extrascolastiche. Il materiale della lezione comprende messaggi video di psicologi che insegnano ai bambini come interagiscono le nostre emozioni e mostrano loro semplici esercizi per aiutarli ad autocontrollarsi nei momenti difficili.

Il testo per gli insegnanti comprende informazioni su come gli adulti possono sostenere i bambini, varie risorse con esercizi e tecniche di auto-aiuto psicologico, nonché link a gruppi di sostegno per educatori e corsi online sull’insegnamento in tempi di crisi. (Com/Red/Dire) 16:25 31-08-23