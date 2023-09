A Malta un giovane catanese trova e restituisce un portafoglio con 5000 € in contanti

Italiani brava gente. Non c’è solo chi scappa dai locali senza pagare

È stata l’estate dell’italiano all’estero furbo, per non dire ladruncolo, dopo l’episodio del ristorante di Berat in Albania assurto alle cronache politiche dopo che la premier Meloni ha pagato il conto non saldato da una comitiva di giovani dileguatasi dopo aver cenato, con altri fatti segnalati e arrivati sui media anche altrove fino alla piccola Malta.

Ma è proprio qui che va segnalato il caso di un giovane catanese che dopo aver trovato un portafoglio carico di banconote, 5000 euro per la precisione, ha pensato di andare presso il più vicino posto di polizia per consegnarlo e per far rintracciare il proprietario, un altrettanto giovane napoletano che ha voluto incontrarlo e ringraziarlo, con tanto di abbracci e drink, per il gesto di civiltà.

Una storia che merita di essere raccontata per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, proprio in un’estate nella quale noi italiani siamo passati ancora una volta più per furbetti che per “brava gente”.

c.s. – Sportello dei Diritti