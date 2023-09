Cosenza: Sorpreso dalla Volante con 885 gr di eroina: arrestato pusher 43enne

Continuano incessanti i servizi straordinari di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato nel centro cittadino durante il periodo estivo. In particolare in data 29.8.2023 equipaggi dell’UPGSP della Questura di Cosenza hanno effettuato una serie di perquisizioni domiciliari e posti di controllo in area ad alta densità criminale.

Nel corso di detti servizi un 43enne, pluripregiudicato, è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti dalla Volante perché nel corso di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 885 grammi di eroina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Al predetto, su richiesta della locale Procura coordinata dal Procuratore della Repubblica Dr. Mario Spagnuolo, veniva notificata Ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Cosenza ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

Il tutto si comunica nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Cosenza/articolo/114064f18454e9c73518234067