Gorizia, ritrovato uomo scomparso

Si sono concluse con esito positivo le ricerche di un anziano iniziate nella serata di ieri 31 Agosto a Gradisca (Go). Il settantaquattrenne di Gradisca, non aveva fatto rientro a casa dopo la sua consueta passeggiata mattutina, la moglie preoccupata del mancato rientro del marito ha chiamato i Carabinieri che dopo alcune verifiche hanno fatto partire il dispositivo di ricerca e soccorso.

Le operazioni, iniziate nella serata del 30 Agosto, sono proseguite per tutta la notte e sono terminate con il ritrovamento dell’uomo in stato confusionale ma in apparenti buone condizioni di salute.

I Vigili del Fuoco hanno allestito un campo base presso il parcheggio della chiesa di San Valeriano a Gradisca, dove è stato posizionato il furgone UCL (Unità Comando Locale) che ha coordinato le operazioni delle squadre.

Oltre all’UCL i Vigili del Fuoco hanno messo in campo: squadre ordinarie, squadre SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali), squadre cinofile, operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e nella mattinata è stato fatto intervenire anche l’elicottero del Reparto Volo di Venezia. Oltre ai Vigili del fuoco hanno contribuito alle operazioni di ricerca Carabinieri e volontari di Protezione Civile.

Una volta ritrovato l’uomo è stato preso in consegna dal personale sanitario per i controlli del caso.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=87990