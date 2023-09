Intervento per 2 ristoratori del centro di Pisa che si picchiano per l’ex dipendente

Nel pomeriggio una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in via Cavalca per la segnalazione da parte del 118 di una rissa con persone ferite. Sul posto venivano identificate due persone a terra, entrambe lamentavano dolori e venivano soccorse dal personale del 118.

Dalle informazioni apprese si era trattato di una lite verbale, passata alle vie di fatto, tra due ristoratori italiani della zona. Motivo del contendere, l’aver assunto da parte di uno, un ex dipendente dell’ altro, che non aveva gradito questa a suo giudizio intromissione.

Alla richiesta di spiegazioni, dalle offese i due sono passati alle vie di fatto, procurandosi vicendevoli lesioni per fortuna non gravi, anche se per entrambi in via cautelativa si è reso necessario il trasbordo al Pronto Soccorso per le cure del caso. Entrambi sono stati informati dai poliziotti intervenuti dei propri diritti.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Pisa/articolo/309364f18fa60a164702511182