Pungente odore di droga fuoriesce da un appartamento a Novoli: la Polizia sequestra 2 kg di “fumo”

51enne senegalese finisce in manette per illecita detenzione di sostanza stupefacente

Ieri pomeriggio Polizia di Stato e Polizia Municipale di Firenze hanno arrestato a Novoli un cittadino senegalese di 51 anni con l’accusa di illecita detenzione di sostanza stupefacente.

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato San Giovanni, insieme al Reparto Antidegrado della Polizia Municipale, insospettiti da un anomalo “via vai” nei pressi di piccola traversa senza sfondo di viale Guidoni, hanno voluto subito fare chiarezza, scoprendo che da un appartamento della zona proveniva un fortissimo odore di droga.

Così, intorno alle 14.00, è scattato il blitz: i poliziotti, una volta in casa, hanno identificato il 51enne e poco dopo trovato all’interno di un trolley oltre un kilo di marijuana.

Approfondendo gli accertamenti, anche con i cani antidroga della Questura, gli agenti hanno scovato nell’abitazione quasi un altro kilo di sostanza stupefacente, nascosto sia all’interno di un cestino per i rifiuti che in una borsetta a tracolla, oltre ad un bilancino di precisione, che, secondo gli investigatori, sarebbe stato verosimilmente utilizzato per confezionare in una fase successiva dosi destinate alla vendita al dettaglio.