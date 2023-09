Asti. Dimentica dove ha parcheggiato l’auto e si presenta in Questura per denunciarne il furto

Gli agenti della Polizia di Stato corrono in suo aiuto

Asti. Ieri mattina si è presentata in Questura una signora che, tutta allarmata, ha riferito al personale di vigilanza di aver subito il furto della propria autovettura. Fatta accomodare all’Ufficio Denunce, la donna ha raccontato di aver parcheggiato la propria Fiat Panda in una strada proprio accanto alla Questura, ma che andata a riprendere la macchina non l’aveva più trovata.

Dal racconto di quanto successo, dalle informazioni acquisite nel corso della formalizzazione della denuncia, l’Ispettore dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico maturava però il convincimento che la signora potesse semplicemente aver dimenticato il luogo preciso dove aveva parcheggiato l’auto.

E infatti con il pretesto di fare dei rapidi accertamenti di routine, l’Ispettore chiedeva alle Volanti di controllare nelle vie attorno alla Questura: poco distante da dove ricordava di averla lasciata, gli operatori di Polizia trovavano regolarmente parcheggiata la Fiat Panda della signora che, con animo sollevato, ringraziava l’Ispettore per la rapida soluzione del caso di furto.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Asti/articolo/81864f2e47988dd6392630459