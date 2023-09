Roma. 6 persone in manette per rapine a Termini

A finire in manette questa volta 6 uomini gravemente indiziati dei reati di rapina e furto aggravato commessi nella zona della Stazione Termini

Continua il contrasto ai reati predatori da parte della Polizia di Stato nella zona del principale scalo ferroviario capitolino. Questa volta sono 6 le persone arrestate poiché gravemente indiziate dei reati di rapina e furto aggravato.

Nei giorni scorsi un ragazzo è stato rapinato a Piazza dei Cinquecento da 2 cittadini marocchini. Quando è andato negli uffici della Polizia di Stato a sporgere denuncia ha raccontato agli investigatori del commissariato Viminale di essere stato avvicinato, mentre stava scendendo dall’autobus, da 2 uomini che l’hanno aggredito con un oggetto contundente e gli hanno strappato la collana d’oro che indossava.

Immediatamente i poliziotti hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, dalle quali hanno avuto riscontro di quanto accaduto, e grazie anche alle descrizioni fornite dal ragazzo, si sono messi subito in cerca degli aggressori nei pressi della Stazione Termini. Poche ore dopo sono stati individuati due uomini che, per abbigliamento e fattezze fisiche, corrispondevano perfettamente a quelli ripresi dalle telecamere: identificati, i 2, rispettivamente di 29 e 31 anni, sono stati sottoposti al fermo di indiziato di delitto poiché ritenuti responsabili in concorso di rapina.

Sempre gli agenti del medesimo commissariato hanno arrestato un 27enne somalo perché gravemente indiziato di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: lo straniero, poco prima, aveva rubato un telefono a un passante ed era fuggito via correndo. Il derubato, vista una delle pattuglie che costantemente vigilano sulla sicurezza dei cittadini nell’area della stazione Termini, ha chiesto loro aiuto.

Individuato dai poliziotti in via Milazzo, il presunto autore è stato bloccato ed arrestato nonostante abbia opposto resistenza procurando loro lesioni personali, giudicate guaribili in 8 giorni.

Invece, i poliziotti del Commissariato Esquilino hanno arrestato per furto aggravato un 43enne nord-africano. L’uomo, poco prima, era stato notato dagli agenti mentre guardava all’interno di alcune autovetture, così gli investigatori hanno deciso di seguirlo. È stato quindi fermato in Largo Gaetana Agnesi, mentre stava sottraendo uno zaino ad un ragazzo di passaggio.

Infine gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno arrestato per furto aggravato in concorso 2 stranieri: un egiziano di 25 anni e un algerino di 49. I poliziotti, transitando lungo via Gaeta, hanno ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna che riferiva di essere appena stata derubata del portafogli da 2 individui di cui forniva una dettagliata descrizione. Attivate le ricerche gli investigatori si sono messi sulle loro tracce bloccandoli da lì a poco, mentre erano intenti a rovistare all’interno della refurtiva, nascosti tra alcune auto parcheggiate.

In tutti i casi l’operato degli agenti è stato convalidato dall’A.G.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.