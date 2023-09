Milano. Presidente ARS tranquillizza dopo l’incidente: sto bene

Per Galvagno qualche punto di sutura e dolori intestinali

(DIRE) Palermo, 3 Set. – “Sto bene. A parte qualche punto di sutura e dolori intercostali sto bene”. Lo scrive il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, sul suo profilo Instagram, dopo l’incidente stradale che lo ha visto coinvolto a Milano.

“È grazie alle cinture allacciate se io e un mio amico possiamo raccontare dell’incidente – spiega -. Ringrazio e tranquillizzo tutti coloro i quali in queste ore mi stanno dimostrando con messaggi e telefonate il proprio affetto. Nelle prossime ore tornerò in Sicilia e in settimana conto di riprendere il mio lavoro all’Ars”.

Galvagno poi conclude: “Ringrazio le forze dell’ordine, i mezzi di soccorso, i medici, gli infermieri e quanti si sono prodigati a prestarci immediatamente soccorso. La prudenza, quando si è alla guida di un veicolo, non è mai troppa. Grazie per la vostra vicinanza”. (Sac/Dire) 20:38 03-09-23