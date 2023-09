Ustica. Gasparri (FI): da Amato sfilza errori, ne minano già provata reputazione

(DIRE) Roma, 3 Set. – “Peccato che Amato, che le ha occupate tutte una dopo l’altra, non abbia una carica da cui dimettersi per aver sostenuto una tesi in contrasto con sentenze della magistratura. Come è capitato ad altri. Amato è momentaneamente senza poltrona, ma con questa esternazione di fine estate ha superato nella classifica delle peggiori performance sotto il solleone persino il generale che ha scambiato Amazon per una nuova ‘caserma’.

Amato, a differenza di altri, può calpestare sentenze, diffamare l’Aeronautica italiana, mettere l’Italia intera contro la Francia e la NATO, dire cose sbagliate su Craxi, prendendo forti bacchettate dalla senatrice Stefania Craxi, dimostrare che potrebbe essersi mal comportato quando, ricoprendo alti incarichi, non disse sotto giuramento quel che dice oggi con qualche amico al bar.

Una sfilza di errori che ne minano ulteriormente la già provata reputazione. Quella di Ustica è una dolorosa tragedia italiana che non può costituire l’occasione per uscire dal dimenticatoio. Le parole del generale Tricarico sono state chiare e necessariamente dure. Lo ringrazio con la stessa sincerità con cui esprimo grande rincrescimento per il vaniloquio del ‘pluripoltronato’ che abbiamo letto venerdì”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri (Com/Ran/Dire) 18:10 03-09-23