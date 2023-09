27enne Investito da treno vicino ad Amantea

20:30 – Un giovane è stato travolto ieri notte da un treno poco prima della stazione di Amantea. L’uomo, come scrive l’Ansa, stava insieme ad altre persone ad uno spettacolo pirotecnico quando è stato investito da un treno in transito, il forte impatto purtroppo non ha dato scampo alla vittima.

Sul posto, esattamente la stazione in disuso di Campora San Giovanni, frazione di Amantea, i sanitari che hanno constato la morte e la Polizia ferroviaria di Lamezia Terme per procedere agli accertamenti di rito. (foto di repertorio)

Federica Romeo