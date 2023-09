Canada: sparatoria durante un matrimonio, due morti

Quello che doveva essere un momento di festa si è trasformato in un incubo. Due persone sono morte, e altre sei ferite in una location per matrimoni a Ottawa, in Canada.

Nella sala si stavano svolgendo due matrimoni, ma la gioia del momento è stata sostituita da dei colpi di sparo dall’esterno. Gli ospiti, terrorizzati, sono scappati per cercare di sfuggire dai colpi da arma da fuoco.

“C’era caos, non c’era una direzione precisa verso la quale andavano le persone, era tutto un fuggi fuggi.Poi ci sono state urla, una pausa, e poi altri spari. Il tutto è cominciato poco dopo le 22 di sabato (le 4.21 di domenica in Italia). La polizia ha detto di rimanere nei nostri veicoli. Non potevamo lasciare la scena”, la testimonianza di un invitato, riferita all’Afp.

La polizia di Ottawa, ha confermato che i morti sono due uomini, di un’età compresa tra i 26 i 29 anni, mentre i sei feriti (tra cui degli statunitensi) sono fuori pericolo.

Martin Groulx, ispettore di polizia, ha fatto sapere che forse il movente della sparatoria non sia legato a crimini d’odio, “legato alla razza o a credenze religiose”, ma non si esclude questa possibilità per il momento.

Con le morti di ieri, il numero sale a 12 degli omicidi registrati a Ottawa. Le violenze da arma da fuoco sono aumentate a dismisura, secondo il Governo. Nel 2009 i crimini legati alle armi in Canada sono cresciute dell’81% (fonte: ansa.it).

AO