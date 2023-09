Clima. Il rapporto Africa: in un anno colpite 110 mln di persone

(DIRE) Roma, 1 Set. – L’Africa emette una frazione minima di gas serra ma subisce in modo sproporzionatamente grande le conseguenze dei cambiamenti climatici: lo evidenzia un rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Wto), secondo il quale nel 2022 le persone colpite direttamente nel continente sono oltre 110 milioni.

Lo studio è stato diffuso in coincidenza con un vertice internazionale in corso nella capitale keniana Nairobi, al via oggi. “Nel 2022 più di 110 milioni di persone nel continente sono state colpite direttamente da fenomeni meteorologici, climatici e legati all’acqua, con un danno stimato superiore agli otto miliardi e mezzo di dollari” si calcola nel rapporto. “Secondo l’Emergency Event Database, è stato riferito di 5mila morti, il 48 per cento dei quali associati a siccità e il 43 per cento ad alluvioni, ma il vero bilancio potrebbe essere molto più alto”.

Secondo il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas,”l’Africa è responsabile di meno del 10 per cento delle emissioni di gas serra a livello globale ma è il continente meno capace di far fronte agli impatti negativi dei cambiamenti climatici”. Il rapporto è stato realizzato insieme con la Commissione africana e la Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Africa (Uneca). A Nairobi è in corso l’Africa Climate Summit. (Dire) 15:05 04-09-23