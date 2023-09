Donazione per la Giornata Mondiale della Carità celebrata dal Satellite dei Diritti Umani del Lions Club Carate Brianza Cavalieri e dalla Parrocchia Santa Maria della Candelora di Reggio Calabria

E’ stata celebrata la Giornata Internazionale delle Carità con una piccola donazione di beni di prima necessità da parte del Satellite dei Diritti Umani del Lions Club Carate Brianza Cavalieri rappresentato dalla sua Presidente Avv. Eliana Carbone che riveste anche il ruolo di Ambasciatrice Eddhiac International ONG Global alla Parrocch

ia di S. Maria della Candelora di Reggio Calabria con il suo Parroco Don Luigi Cannizzo ed anche attraverso la Prof.ssa Carmen Oliva Tesoriere del Satellite dei Diritti Umani del Lions Club alla Parrocchia Santo Stefano Protomartire di Tortora(C.S) con il suo Parroco Don Antonio Pappalardo ed il suo Vice-Parroco Don Leonardo Grisolia nonché su Catanzaro tramite il Dott. Alfonso Molea Presidente di Comitato di Club addetto alle tecnologie informatiche alla Parrocchia di S. Maria Immacolata di Soverato(CZ) con il suo Parroco Don Alfonso Napolitano. Ai fini della sensibilizzazione su questa GIORNATA MONDIALE della CARITA’ la Presidente Avv. Eliana Carbone del Satellite dei Diritti Umani del Lions Club Carate Brianza Cavalieri si è confrontata con il Parroco Don Luigi Cannizzo della Parrocchia di S. Maria della Candelora di Reggio Calabria.

L’Avv. Carbone ha quindi sottolineato l’importanza di questa Giornata che viene celebrata il 05 Settembre di ogni anno nella data della morte di Madre Teresa di Calcutta morta il 05/09/97 riconosciuta a livello internazionale come simbolo della solidarietà umana ed istituita dall’ONU nel 2012 perché l’Organizzazione delle Nazioni Unite che è un organismo sovranazionale, ed ha il compito di assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni, ha ritenuto importantissimo il ruolo della Carità nel attenuare le Crisi Umanitarie e le sofferenze umane all’interno e tra i popoli. “Madre Teresa- ha proseguito l’Avv. Eliana Carbone- è stata proclamata Beata da Papa Paolo Giovanni II E POI Santa da Papa Francesco ed ha ricevuto il Nobel per la Pace nel 1979, anno in cui è venuta anche a Reggio Calabria e qui ha istituito una casa per i più bisognosi in località Modena (R.C.) gestito da suore appartenenti alla Congregazione religiosa delle Missionarie della Carità, da lei fondato”.

A questo punto l’Avv. Eliana Carbone ha chiesto a Don Luigi Cannizzo di parlare dell’attività che loro come Parrocchia svolgono per i più indigenti e da chi vengono supportati in questa mission di aiutare il prossimo attraverso l’applicazione di quella che è una delle più grandi virtù che è la Carità.

Il Parroco Don Luigi Cannizzo, dopo aver ringraziato la rappresentante del Satellite Diritti Umani per la donazione dei generi alimentari di 1 necessità ricevuti anche a nome di tutta la Parrocchia, ha precisato che ogni donazione è bene accolta anche se non si può parlare di sopperire ai bisogni degli ultimi o più bisognosi in difficoltà economica, sociale ed a causa di ciò ai margini della vita di ogni giorno perché ogni donazione è come una goccia d’acqua in un oceano.

Don Luigi Cannizzo ha parlato poi dell’organizzazione della sua Parrocchia che comprende un centro di ascolto, che poi al suo interno provvede attraverso la distribuzione di generi alimentari a venire incontro alle circa 100 famiglie che quotidianamente e con amore e carità cristiana si cerca di aiutare.

Poi Don Luigi anche riferito che attraverso una piccola cucina a disposizione della Parrocchia e l’aiuto di volontari cuochi si riescono a preparare circa 70 pasti caldi che vengono poi confezionati e distribuiti tramite un’altra rete di volontari a circa 70 clochard andando a trovarli nei luoghi di povertà per assicurargli un pasto caldo soprattutto d’inverno quando fa freddo.

L’Avv. Eliana Carbone ha poi concluso dicendo che l’azione di Carità portata avanti dalle Parrocchie sul territorio è importantissima e deve essere supportata dalla vicinanza dell’intera cittadinanza e che attraverso l’applicazione di questa virtù le Nazioni contribuiranno anche al raggiungimento dei primi 2 Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e cioè: 1 eliminazione della povertà; 2 eliminazione della fame nel mondo.