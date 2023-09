Gabon, oggi Oligui nuovo “presidente della transizione”

20:20 – Oggi in Gabon, il generale Brice Clotaire Oligui Nguema, ha giurato come “Presidente della transizione” e promette elezioni in futuro, senza indicare una data.

Il generale Nguema ha promesso al Gabon di restituire il potere ai civili attraverso elezioni trasparenti e credibili. Oligui Nguema era a capo del colpo di stato che ha rapito e spodestato l’ex presidente Ondimba. “Giuro davanti a Dio e al popolo gabonese di preservare fedelmente il regime repubblicano” e “di preservare le conquiste della democrazia“.

Queste le parole del nuovo Presidente Nguema, che ha giurato con indosso l’uniforme rossa della Guardia Repubblicana. Il neo-eletto ha affermato anche che la nuova Costituzione sarà redatta tramite referendum per “istituzioni più rispettose dei diritti umani e della democrazia“.