La Calabria Film Commission oggi alle giornate degli autori di Venezia con il film “Con la grazia di un Dio”

Primo appuntamento per la Calabria Film Commission oggi alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia con il film “Con la grazia di un Dio”, che sarà presentato nell’ambito delle Giornate degli Autori, nella sezione “Notti Veneziane”, alle ore 21 nella Sala Laguna.

Di genere drammatico, diretto da Alessandro Roia e patrocinato dalla Calabria Film Commission, il film è prodotto da Bartleby Film e Rai Cinema. Alcune immagini del lavoro cinematografico si sono svolte nell’incantevole scenario di Caminia, nel Catanzarese, evidenziando la suggestione del paesaggio e l’incantevole bellezza del mare di Calabria.

Sinossi

Tornato a Genova dopo venticinque anni per partecipare ai funerali del migliore amico della sua giovinezza, Luca ritrova i vecchi compagni di un tempo. Tutti sembrano convinti che quella morte sia l’esito scontato di una vita di eccessi. Tutti tranne Luca, che vuole vederci chiaro, indagare, capire. Scavando nella memoria, e in una città cambiata almeno quanto lui, lascerà riaffiorare fantasmi e verità che sembravano sepolte, insieme alla propria vera natura, che pensava di aver domato per sempre.

Note di regia:

Genere: Drammatico

Nazione: Italia – 2023

Formato: Colore

Produzione: Bartlebyfilm, Rai Cinema

CAST E PERSONAGGI

Regia: Alessandro Roia

Sceneggiatura: Ivano Fachin, Alessandro Roja

Cast: Tommaso Ragno, Maya Sansa, Sergio Romano, Ahmed Hafiene, Roberta Mattei, Aldo Ottobrino

Musiche: Lyra Pramuk

Fotografia: Massimiliano Kuveiller

Scenografia: Gaia Moltedo

Montaggio: Marco Spoletini

Costumi: Silvia Segoloni

