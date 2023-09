Percorso nazionale di biomedicina, selezionate nuove scuole con numeri da record

Princi: “Fiera ed orgogliosa che il modello sia partito dalla Calabria”

Vicepresidenza – Catanzaro, 04/09/2023

Si è insediata a Roma, presso la sede della Federazione nazionale dei medici, la cabina di regia nazionale per valutare le nuove candidature inoltrate dalle scuole entro i termini prescritti da bando ministeriale.

Della cabina di regia fanno parte la vice presidente della Giunta regionale della Calabria, Giusi Princi, Anna Brancaccio e Maria Grazia Chillemi, per il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim), Roberto Monaco e Pasquale Veneziano, per la Fnomceo.

Sono 20 i nuovi licei nazionali nei quali, per l’anno scolastico 2022/23, sarà attivata la curvatura di biomedicina. Diventeranno, così, quasi 300 i licei classici e scientifici interessati, distribuiti in tutte le regioni d’Italia; saranno 106 gli Ordini provinciali dei medici e oltre 70.000 gli studenti coinvolti.

Questi i grandi numeri del percorso partito dalla Calabria nel 2017 e divenuto un fiore all’occhiello del Paese.

Quest’estate il Mim, aveva emanato un avviso pubblico, attivo dal 26 luglio al 26 agosto, indirizzato a tutti i licei classici e scientifici d’Italia, per l’individuazione di nuove scuole in cui attuare il percorso di potenziamento orientamento “Biologia con curvatura biomedica” sul modello sperimentato ed attuato in Calabria, presso il liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria dal 2011.

Il percorso, ideato da Giusi Princi negli anni in cui era dirigente scolastico, prevede l’inserimento di una ulteriore disciplina, la biomedicina, nel piano di studi dello studente. Si articola in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante didattica laboratoriale; ha una durata triennale, a partire dal terzo liceo, per un totale di 150 ore, con un monte ore annuale di 50 ore così suddivise: 20 ore tenute dai docenti di scienze delle scuole, 20 ore in cui sono i medici indicati dagli ordini provinciali a svolgere l’attività didattica, 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi o altre strutture individuati dagli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

“Siamo profondamente orgogliosi – afferma la vice presidente Princi – che un percorso partito dalla Calabria, da Reggio, sia diventato un modello di eccellenza per tutte le scuole italiane. È questa l’ immagine di una Calabria, operosa e innovativa , che con il Presidente Occhiuto e con tutta la Giunta vogliamo esportare in Italia e nel mondo e che ci rende sempre di più fieri ed orgogliosi di essere calabresi”.

