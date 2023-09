Rovigo. Insegue e picchia l’ex compagna davanti la Questura: 50enne in arrestato

La Squadra Volanti, nella settimana scorsa, ha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di nazionalità italiana mentre picchiava l’ex compagna, dopo averla aspettata dava casa ed inseguita.

La donna, che si trovava a bordo della sua autovettura con la figlia minore, è riuscita a fermarsi davanti alla Questura e a chiedere aiuto, tanto che sono prontamente intervenuti personale del Corpo di Guardia e gli Agenti delle Volanti che si trovavano all’interno degli alloggi.

L’uomo veniva quindi arrestato per l’ipotesi accusatoria di atti persecutori e lesioni, in quanto emergeva che vi erano state più condotte persecutorie, e veniva messo a disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo che richiedeva e otteneva la convalida dell’arresto e la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Il procedimento è in fase di indagine preliminare.

