USA: 41 migranti arrestati

Al Roosevelt Hotel di New York, almeno 41 migranti sono stati arrestati, lo storico ex albergo è diventato un rifugio per richiedenti asilo a Maggio scorso.

La maggior parte sono crimini di violenza domestica, come hanno fatto sapere le forze dell’ordine ai media USA. Un altro migrante è stato arrestato, perché risulta un pericolo per i bambini (la vittima sarebbe la figlia di 11 anni).

Una donna è stata accusata di avere schiaffeggiato un agente, la polizia di New York stava cercando di confiscare la sua moto non immatricolata davanti allo Stratford Arms Hotel nell’Upper West Side di Manhattan. La donna era già stata arrestata a Luglio, per avere picchiato il proprio fidanzato (fonte: ansa.it).

AO