Allarme UNICEF: oltre 4.900 bambini vittime dell’inquinamento

Sono più di 5.800 i bambini e gli adolescenti che nel 2019 sono state vittime dell’inquinamento in Europa e Asia Centrale, circa 90 bambini a settimana, secondo il Policy Brief pubblicato dall’UNICEF. Regina de Dominicis, direttrice regionale dell’UNICEF per l’Europa e l’Asia centrale, afferma che i polmoni più piccoli sono quelli più a rischio in caso di inquinamento. Quest’ultimo danneggia la salute e lo sviluppo del bambino, aumenta il rischi di asma, infezioni e malattie respiratorie e cardiovascolari croniche, anche di lunga durata, tra cui il cancro, e spesso ne causa il precoce decesso.

“Ridurre gli inquinanti atmosferici e l’esposizione dei bambini all’aria tossica è fondamentale per proteggere la loro salute“, ha aggiunto. I bambini sono più soggetti all’inquinamento in quanto fisicamente più vulnerabili e, secondo TGCOM24, respirano due volte più velocemente e spesso con la bocca, assorbendo più inquinanti.

L’inquinamento è alimentato principalmente da pratiche residenziali e commerciali, tra cui l’uso di carbone e altri combustibili fossili per il riscaldamento e per cucinare. Secondo l’UNICEF, è dunque necessario accelerare la transizione verso un’energia e un trasporto puliti ed efficienti in tutti i settori, attraverso anche il sostegno all’efficienza energetica e l’accesso all’energia pulita. Inoltre è necessario formare operatori sanitari specializzati monitorare i bambini e individuarne le malattie legate all’inquinamento atmosferico. A tal fine è fondamentale l’intervento Statale per incrementare e accelerare i piani di riduzione dell’inquinamento atmosferico a livello nazionale e locale, per migliora così la qualità della vita di tutti i cittadini e in particolare dei bambini. (cit. TGCOM24)

SM