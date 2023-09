Clima. Von Der Leyen: 1 miliardo in Green Bond per sostenere l’Africa

A IN COP28 proposta di prezzo globale per il carbonio

(DIRE) Bruxelles, 5 Set. – Intervenuta all’Africa Climate Summit a Nairobi (Kenya), la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen annuncia due iniziative per aiutare l’Africa nella sfida al cambiamento climatico, in quanto continente più affetto dal fenomeno. Per ovviare alla mancanza di investimenti in questo ambito, la Banca degli investimenti insieme agli Stati membri stanzieranno un miliardo di euro al fine di ridurre i rischi degli investimenti privati.

L’intervento rientra nel progetto dei green bond globali e dovrebbero attirare il maggior numero possibile di investimenti privati, mantenendo quelli pubblici, che risultano importanti ma insufficienti.

Nel discorso, la presidente ha ricordato anche il progetto Global Gateway, per cui 300 miliardi di euro degli investimenti europei sono destinati all’Africa. Nello specifico, il piano aiuterebbe le centrali idroelettriche della Repubblica Democratica del Congo, Burundi, Ruanda e Tanzania.

Il secondo punto riguarda il prezzo del carbonio. La presidente della Commissione propone la fissazione di un prezzo sulle emissioni di carbonio, che Von der Leyen vorrebbe presentare alla COP28. L’obiettivo è di arrivare a un regolamento unico. (Pis/ Dire) 13:29 05-09-23