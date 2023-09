Europei Maschili: con la Svizzera la 4° vittoria

Ancona. L’Italia ottiene ad Ancona la sua quarta vittoria europea contro la Svizzera per 3-0 (25-19, 25-23, 25-15) non senza fatica in un PalaRossini che ha fatto sentire il suo calore con 4036 presenti per un incasso pari a 108.964 euro . La buona prova dei ragazzi di Mario Motta, allenatore con un passato con la nazionale italiana, ha permesso agli azzurri di giocare una gara dal buon ritmo, con l’esordio assoluto ad un Campionato Europeo di Mosca, marchigiano di Osimo, e Sanguinetti, in campo dall’inizio.

La vittoria di oggi conferma la prima posizione degli azzurri nella pool A con 4 vittorie e 12 punti, avanti alla Serbia e alla Germania entrambe a quota 3 vittorie. Nella vittoria di oggi spiccano i 15 punti di Romanò, seguito da Lavia con 13 e Michieletto con 12, tra gli svizzeri in evidenza Ulrich autore di 10 punti. Tra i primi verdetti della Fase a Gironi arrivano la certezza matematica della prima posizione di Slovenia nella Pool B e della Francia nella Pool D, gironi che si concluderanno domani. Emozionante l’abbraccio a inizio gara a tutta la squadra di Simone Anzani, oggi ad Ancona per essere vicino alla sua Italia.

Presente oggi sulle tribune del PalaRossini, a supportare gli azzurri, anche il Campione del Mondo di fioretto maschile Tommaso Marini. Lo schermidore anconetano ha conquistato l’oro iridato lo scorso luglio ai Mondiali di Milano. Domani sarà giornata di lavoro per gli azzurri, che torneranno in campo mercoledì 6 settembre alle 21.15 per la gara che chiuderà la Fase a Gironi contro la Germania prima dello spostamento a Bari per gli Ottavi di Finale.

Cronaca

L’Italia affronta la Svizzera di Mario Motta, nello sprint finale della Fase a Gironi. In campo la novità sono i due centrali Sanguinetti e Mosca. Italia avanti 2-0, raggiunta dalla Svizzera con due punti del regista Harksen di secondo tocco e al servizio 2-2. Il punto numero 5 dell’Italia porta la firma di Leandro Mosca su ricezione lunga della Svizzera. A mettere a terra l’ottavo punto è l’altro centrale, alla prima europea anche lui, Giovanni Sanguinetti per l’8-5. La Svizzera trova la parità sul punteggio di 11-11. L’Italia trova il vantaggio e lo fa con infilando una serie di 6 punti fino al 18-12. Azzurri bravi a gestire il vantaggio sul finale di set nonostante una buona Svizzera, set che si chiude a favore di Giannelli e compagni su l 25-19.

6+1 invariato nel secondo set per Fefè De Giorgi, fiducia a Mosca e Sanguinetti al centro. Avvio analogo a quello del primo parziale con la Svizzera brava a rispondere ai colpi degli azzurri, il muro su Lavia porta ad una lunghezza la squadra di Motta 6-5. La diagonale vincente di Romanò porta sul +3 gli azzurri che cercano di trovare il giusto ritmo. Lavia firma il 16-12, azzurri sempre avanti di tre lunghezze. La svizzera è brava a difendere e ricostruire, 20-17 a favore dell’Italia. Romanò porta l’Italia vicina alla conquista del secondo set 23-20, suo il diagonale vincente in un parziale chiuso sul punteggio di 25-23.

Nel terzo set Italia in campo con lo stesso 6+1 dei parziali perecedenti e subito avanti 5-1. Italia brava ad arginare una buona Svizzera che cerca di mettere in campo il proprio gioco, il punto numero 11 porta a tre le lunghezze di distacco dall’Italia 14-11. L’errore in attacco di Zeller manda gli azzurri sul 18-12. C’è spazio anche per Bovolenta sul finale. Così come nei set precedenti l’Italia è brava a non far avvicinare la Svizzera, il tocco di seconda di Giannelli vale il 22-15 prima della chiusura del set sul 25-15 che vale la vittoria numero quattro in questo Europeo per gli azzurri.

Dichiarazioni

Yuri Romanò (https://youtu.be/C-I4hY4RLHc?si=q6LElldHZpcRQfe): “E’ stata una buona partita, l’obiettivo era vincere 3-0 e quindi bene. In alcuni tratti di gioco siamo stati un pò macchinosi, si poteva fare meglio ma siamo soddisfatti del risultato. Come in ogni palazzetto anche stasera è stato fantastico con questo pubblico in questo bel palazzetto. Il gruppo è formato da 14 elementi validi, e chiunque quando chiamato in causa ha sempre dimostrato di essere di aiuto alla squadra. Quando ci sarà bisogno sappiamo di poter contare su tutti”.

Giovanni Sanguinetti (https://youtu.be/iPNENW-W5pk?si=8IfWuQavlst54xLA): “Ancona è l’ultima tappa della fase a gironi ed è importante chiuderla bene, siamo sempre in viaggio in questo europeo ed è bello abbracciare tutta Italia. Contro di noi le avversarie giocano sempre a mille, siamo i campioni in carica e giochiamo in casa, succederà con la Germania e dobbiamo essere bravi a fare il nostro gioco da subito”.

Simone Giannelli (https://youtu.be/SxM4wt8HUZw?si=5LBgnYsxJCTFE84h): “Era il risultato che volevamo ottenere, sapevamo di essere favoriti sulla carta ma sapevamo di dover giocare a pallavolo. Sono contento, ora ci concentriamo sull’ultima gara del girone. Oggi forse in qualche situazione non siamo stati molto bravi, nel secondo set siamo calati di intensità. Mosca e Sanguinetti sono stati bravi, era la prima volta per loro all’Europeo, non era semplice. La Germania è una buona squadra con campioni che da anni giocano partite così, dobbiamo concentrarci sul nostro gioco”.

Daniele Lavia (https://youtu.be/ysZTecA8dCU?si=OrZnbQbvcyKA7IIE): “E’ bello sentire il pubblico che tifa per noi con tanto calore. Oggi era una partita tosta, la Svizzera gioca una buona pallavolo e ci ha messo sotto in alcune situazioni. Potevamo fare qualcosa in più ma siamo stati bravi a portare a casa la partita. Veterano a 23 anni? Cerchiamo di integrare i nuovi arrivati, anche questo vuol dire esser squadra, stiamo bene insieme e sono contento se i nuovi dicono bene di noi. La Germania, squadra fisica e tecnica, è una squadra difficile da affrontare, ora inizia il bello, dobbiamo alzare l’asticella”.

Fabio Balaso (https://youtu.be/2mrDB-5tKfY?si=L4CY7mVY6hLIXFCQ): “Sono contento del pubblico di stasera, speriamo di vedere ancora più gente contro la Germania. La partita di stasera ci è servita soprattutto dal punto di vista mentale. La Germania sarà un’avversaria con caratteristiche diverse, squadra molto fisica con ottimi battitori. Domani inizieremo a studiare la prossima gara che chiuderà la Fase a gironi, non dobbiamo prendere nulla sotto gamba, dobbiamo andare avanti per la nostra strada cercando sempre di migliorarci”.

Tabellino

Italia – Svizzera 3-0 (25-19, 25-23, 25-15)

Italia: Giannelli 4, Michieletto 12, Mosca 7, Romanò 15, Lavia 13, Sanguinetti 5, Balaso (L). Bovolenta. N.e. Sbertoli, Scanferla, Bottolo, Galassi, Russo, Rinaldi. All. De Giorgi

Svizzera: Lengweiler 2, Harksen 4, Ulrich 10, Maag 4, Weisigk 7, Migge 5, Muller (L). Perezic 1, Jukic-Sanaric , Giger , Zeller 2. N.e. Birchler, Zerika, Peter. All. Motta

Arbitri: Porvaznik (SVK), Mezoffy (HUN)

Durata: 25’, 28’, 24’

Italia: 5 a, 16 bs, 5 mv, 22 et

Svizzera: 2 a, 12 bs, 1 mv, 19 et



Gallery -> https://rb.gy/9fflr

c.s. – FIPAV