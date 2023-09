Infrastrutture. Basilicata, Pepe (Lega): Consegnate le prime tratte ferroviarie

“Altri cantieri si avviano a chiusura. Ottimo lavoro dell’Assessore Regionale”

(DIRE) Napoli, 5 Set. – “È di queste ore la notizia della conclusione dei lavori su alcune tratte cruciali per il traffico su rotaia in Basilicata. Esprimo soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto dall’assessore regionale Donatella Merra, in sintonia con il ministero dei Trasporti e, in questo caso, con il Gruppo FS, che ha reso le linee ferroviarie lucane ammodernate, attraverso interventi che i lucani aspettavano da decenni”. Così, in una nota, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.

“Altri cantieri si avviano alla chiusura – spiega Pepe – e in breve tempo saranno riattivate ulteriori corse su rotaia che permettono spostamenti su lungo e corto raggio. Questi esiti raccontano di una Lega attenta ai trasporti e alle infrastrutture, a livello nazionale come a livello regionale.

Ed è proprio in questi settori che si gioca la competitività di una ragione e di una nazione, nel più ampio contesto continentale, e possiamo dire con cognizione di causa che la Basilicata sta dando le prime risposte concrete per avere una rete ferroviaria più efficiente e strade sempre più sicure, nell’ambito di una pianificazione strategica che, realizzata, sarà in grado di rilanciare una volta per tutte la nostra terra”. (Com/Rec/ Dire) 20:43 05-09-23