Italiani col fiato sospeso per la difficile sfida della Nazionale contro gli USA

08:30 – Appassionati di pallacanestro e sportivi italiani oggi con gli occhi puntati alla tv per seguire e sostenere la Nazionale Italiana di basket, (Italbasket) in una difficilissima partita contro gli USA. Gli americani da sempre l’avversario da battere per quel che riguarda il basket, sono anche a questi mondiali un’ottima formazione. Certo non sono il Dream Team ma sono pure sempre gli USA!

Entusiasmo e consapevolezza sono ormai un bagaglio umano che si aggiunge a quello tecnico che gli uomini della Nazionale portano con se da tempo. Rinfrancati dalle vittorie su Serbia e Portorico adesso tutto è possibile per Datome e compagni.

Gli Azzurri, che a questa World Cup 2023, sono una formazione atipica, non schierano infatti il classico centro, anche se Melli e Ricci non ne stanno facendo sentire la mancanza. Sono già tra le 8 migliori formazioni al mondo.

Un ottimo risultato che può essere migliorato se questo pomeriggio i ragazzi di Pozzecco, che come ha già detto il CT : “Meritano questo palcoscenico”, sapranno sfruttare al meglio le “paure” e le pause di gioco degli americani. Osservato speciale della difesa a stelle e strisce, come sempre in questo mondiale, sarà Simone Fontecchio, loro lo conoscono anche meglio delle altre squadre…

Ma tutto ruota grazie alla testa ed alle mani dei due play della Nazionale (Spissu e Pajola), oggi chiamati a leggere e dettare i ritmi contro l’asfissiante difesa che contraddistingue da sempre il gioco USA. Ovviamente ci sarà bisogno anche del miglior Tonut e di Polonara. Una “mano” importante deve arrivare anche dai più giovani, Severini, Procida, Spagnolo e Diouf già chiamati a dare minuti di qualità in campo.

Diretta Rai Due, Sky Sport Summer, Now e DAZN dalle 14:40

questi i 12 Azzurri a disposizione:

#0 Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

#9 Nicolò Melli (1991, 205, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, Ala, Utah Jazz – NBA)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, Playmaker, Alba Berlino – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, Ala, Virtus Segafredo Bologna)

#35 Mouhamet Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Río Breogán – Spagna)

#40 Luca Severini (1996, 204, Ala/Centro, Bertram Yacht Tortona)

#50 Gabriele Procida (2002, 200, Guardia/Ala, Alba Berlino – Germania)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Assistenti: Carlo Recalcati, Edoardo Casalone, Federico Fucà, Riccardo Fois, Giuseppe Poeta

Ranking FIBA (Mondo)

1. Spagna; 2. USA; 3. Australia; 4. Argentina; 5. Francia; 6. Serbia; 7. Slovenia; 8. Lituania; 9. Grecia; 10. Italia.

Ranking FIBA (Europa)

1. Spagna; 2. Francia; 3. Serbia; 4. Slovenia; 5. Lituania; 6. Grecia; 7. Italia; 8. Germania; 9. Repubblica Ceca; 10. Polonia

FMP