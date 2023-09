Sanità. Lisei (FdI): Governo ha aumentato i fondi al comparto

(DIRE) Roma, 5 Set. – “Apprendiamo dalle agenzie di un patto tra le due regioni rosse, l’Emilia Romagna e la Toscana, per fermare dei fantomatici tagli alla Sanità del Governo. Ancora una volta la sfacciataggine della sinistra non ha alcun ritegno.

La stessa sinistra che ha definanziato il Fondo Sanitario Nazionale facendogli nel 2014 raggiungere il minimo degli ultimi 10 anni, che ha tagliato posti letto, che ha tagliato le spese di personale, che ha tagliato i posti di a bando di medicina facendogli toccare il minimo nel 2015, oggi, pretende di insegnare al Governo di centrodestra come rimediare ai disastri che ha combinato”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei, che aggiunge: “Questo Governo nell’ultima manovra di bilancio ha aggiunto ben 7 miliardi sul triennio al comparto sanitario aumentando le previsioni del Governo Draghi sostenuto dal PD.

Quindi un anno fa quando il Partito Democratico era al Governo votava per definanziare la sanità, il giorno dopo presenta delle leggi regionali per rifinanziarla, lancia appelli, fa la voce grossa trovando l’eco a malapena degli iscritti al partito beneficiati dai loro Governi”.

“I cittadini però non sono stupidi – conclude Lisei – chi è onesto sa da dove nascono i problemi e vede l’impegno del Governo e del Ministro per rimettere in carreggiata la sanità italiana da loro distrutta. Se avessero ritegno dovrebbero solo fare una cosa, chiedere scusa e collaborare seriamente a rilanciare la sanità italiana”. (Com/Pol/ Dire) 20:22 05-09-23