Texas: nuova legge per chi guida in stato di ebrezza

Nuova disposizione nello stato del Texas negli Stati Uniti. Chiunque commetterà omicidi colposi in stato di ubriachezza, dovrà mantenere economicamente i figli delle vittime uccise.

I pagamenti avverranno fino al compimento del 18 esimo anno di età. Il provvedimento è conosciuto con il nome di ‘Bentley’s Law’, ed è entrato i vigore lo scorso Giugno, con il parteggiamento sia dei democratici e dei repubblicani. Non solo in Texas, la norma è in regola anche in altre regione degli USA. Il Tennessee è stato il primo.

Il dettame è nata dall’iniziativa di una donna, quando nel 2021 nel Missouri, perse il figlio, la cognata, e il nipote, per colpa di un’automobilista ubriaco (fonte: ansa.it).

AO