USA: “Misure severe, se la Corea del Nord fornirà armi alla Russia”

Ci coordineremo con i nostri alleati e prenderemo le misure appropriate, se necessario”: questa è la risposta del portavoce del dipartimento di Stato USA Vedant Patel, in merito a una domanda sulla fornitura di un accordo armi della Nord Corea alla Nazione della Russia, per il conflitto in corso contro l’Ucraina.

Mentre il consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan durante un briefing, ha detto: “Continuiamo a monitorare da vicino,La Corea del Nord pagherà un prezzo se fornirà armi alla Russia”. Sottolineando “l’inerzia” della Russia, con parole come: “Paese come la Corea del Nord dice molto sulle sue capacità” (fonte: ansa.it).

