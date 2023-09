Viminale: calo del 5% femminicidi, registrati 77 da inizio anno

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Viminale ha comunicato nel nuovo report sugli omicidi volontari e la violenza di genere che dal mese di Gennaio ad oggi ben 77 donne sono state vittime di femminicidio.

Con un aumento del 5% rispetto ai 215 del 2022, quest’anno sono stati registrati ben 225 omicidi, afferma ANSA, 77 delle vittime erano donne, in calo rispetto alle 81 dell’anno precedente, “di cui 61 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 38 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner“. Nell’ultimo periodo tra il 28 Agosto e il 3 Settembre 2023, sono stati registrati 7 omicidi, di cui solamente 1 ha avuto una vittima di genere femminile. (cit. ANSA)

