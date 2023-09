Ritrovato vivo dai Vigili del Fuoco l’uomo scomparso da ieri sera a Grado

È stato ritrovato vivo l’uomo che era scomparso nella serata di ieri a Grado, in località Valle Gopion. L’allarme era scattata alle 21.45 di Martedì 5 Settembre e sui luoghi delle ricerche si erano subito portati una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Monfalcone e il furgone UCL (Unità Comando Locale) con a bordo il personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) che ha allestito il punto di coordinamento delle operazioni.

Questa mattina si sono uniti alle forze sul campo il nucleo cinofili regionale e l’elicottero del Reparto volo di Venezia. Intorno alle 11 una delle squadre dei Vigili del Fuoco impegnata nelle ricerche ha rintracciato l’uomo, in stato confusionale ma in discrete condizioni fisiche. Ricondotto dai suoi familiari è stato poi accompagnato preso una struttura sanitaria per i controlli del caso.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=88028