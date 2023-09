Biden “stop alle trivellazioni in Alaska”

Il Presidente Joe Biden, cancella tutte le concessioni concesse per le trivellazione per gas e petrolio nell’Arctic National Wildlife Refuge in Alaska. In precedenza riconosciute dalla precedente amministrazione di Donald Trump.

Joe Biden ha deciso di compiere questo passo per proteggere oltre 52 mila km quadrati nell’Artico occidentale, una delle regioni in cui si concentra la maggiore biodiversita’ del pianeta.

E’ stato lo stesso leader a dare l’annuncio, e ha rivendicato il suo impegno sulla tutela dell’ambiente, sottolineando di essere contro il climate change, che riscalda l’artico “più del doppio della velocità rispetto al resto del mondo”.

Il ghiaccio estivo dell’artico fra 10 anni potrebbe sparire, ciò porterebbe a gravi conseguenze al nostro mondo (fonte: ansa.it).

AO