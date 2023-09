Brasile: le vittime del ciclone salgono a 38

Domenica scorsa, si è abbattuto un ciclone extratropicale sullo stato brasiliano di Rio Grande do Sul. Sono 38 i morti confermati per ora, e nove i dispersi, per oggi sono previste piogge.

Il governatore di Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, teme che i morti potrebbero salire, dopo che i soccorritori potranno accedere alle aree rimaste isolate, una preoccupazione nata dopo avere esaminato la situazione.

2.319 le persone rimaste senza casa, e 3.575 gli sfollati. In tutto, quasi 57mila residenti sono stati colpiti direttamente o indirettamente dal ciclone.

La zona che ha subito i maggiori danni è la Vale de Taquari, che si trova a circa due ore dalla capitale, Porto Alegre dello Stato (fonte: ansa.it).

AO