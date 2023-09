Fontegreca (Ce). Sei chili di hashish e piante di cannabis indica. 51enne in manette

Comando Provinciale di Caserta – Fontegreca (Ce) , 07/09/2023 14:21

L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio volti a prevenire e reprimere la commissione di reati in materia di stupefacenti, posti in essere dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Piedimonte Matese, unitamente ai militari della Stazione di Capriati a Volturno, hanno consentito di procedere all’arresto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di un 51enne e di rinvenire, nel corso della perquisizione eseguita presso la sua abitazione sita nel piccolo centro di Fontegreca, in provincia di Caserta, circa 6 kg. di hashish, 3 piante di cannabis indica dell’altezza di oltre 1.90 m., 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Ad insospettire i militari dell’Arma è stato il continuo viavai di giovani e la segnalazione di alcuni residenti. Dopo l’irruzione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno di un vano deposito ubicato al piano terra della palazzina, le tre piante di cannabis indica e tre scatole di cartone che custodivano la marijuana ed il materiale per la preparazione ed il confezionamento delle dosi.

Ulteriore sostanza stupefacente, già preparata per il consumo in spinelli è stata rinvenuta anche nell’autovettura dell’arrestato. Il 51enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere e posto a disposizione della competente autorità giudiziaria.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/sei-chili-di-hashish-e-piante-di-cannabis-indica.-51enne-in-manette