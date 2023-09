Reggio Calabria: Dedalo riapre porte Atelier d’Arte con evento dedicato alla Madonna della Consolazione

Per festeggiare l’inizio delle Festività Mariane, l’Associazione Dedalo riapre le porte dell’Atelier d’Arte, dopo la chiusura estiva, con una mostra ed estemporanea d’arte in Via Salvatore Quasimodo n. 5.

L’estemporanea “Festa Madonna a modo mio” verterà sulla visione che ha avuto l’artista nella sua vita della grande Festa dedicata alla Madonna della Consolazione che annualmente coinvolge tutta la città di Reggio Calabria e attira curiosi e turisti da ogni dove.

All’interno dell’Atelier d’Arte saranno presenti le opere degli artisti in esposizione, alcune delle quali dedicate anch’esse alla Madonna della Consolazione. L’estemporanea inizierà alle ore 17:00 di Venerdì 8 Settembre 2023 e si concluderà in serata. Tutti gli artisti sono invitati a partecipare, per festeggiare insieme l’arrivo della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria.

Ufficio Stampa Associazione Dedalo – SM