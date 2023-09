Terrore in volo da Tel Aviv a Londra: passeggero tenta di aprire il portellone dell’aereo

Atterraggio in emergenza in Serbia dopo un “attacco” a bordo. Questo è il secondo atterraggio d’emergenza che un volo da o per Israele ha dovuto effettuare nelle ultime settimane

Ha tentato di aprire un portellone dell’aereo e poi ha anche aggredito i membri dell’equipaggio. Momenti di terrore sul volo diretto a Londra da Tel Aviv operato da Wizz Air che ha effettuato un atterraggio di emergenza a Belgrado, in Serbia, dopo che un passeggero ha attaccato i membri dell’equipaggio, tentando di aprire la porta dell’uscita di emergenza durante il volo.

L’uomo per fortuna non è riuscito a “disarmare” almeno uno dei sistemi di sicurezza di uno dei portelloni di emergenza del bireattore grazie all’immediato intervento del personale di bordo e degli stessi viaggiatori che sono riusciti a bloccarlo.

Sebbene il volo sia partito da Israele Lunedì, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i passeggeri hanno trascorso la notte in Serbia in attesa di un nuovo volo per Israele, ha riferito Martedì l’emittente israeliana N12.

“La compagnia si sta occupando del volo di proseguimento di tutti i clienti per Londra. La sicurezza e l’incolumità dei passeggeri e dell’equipaggio sono la massima priorità della compagnia. La compagnia si rammarica dell’inconveniente causato da questo incidente inaspettato”, ha affermato Wizz Air in una nota. (foto di repertorio)

c.s. – Sportello dei Diritti