Ustica. Meloni: non ho sentito Macron, servono elementi oggettivi

(DIRE) Roma, 7 Set. – In merito alle affermazioni di Giuliano Amato sul disastro di Ustica, “non ho sentito Emanuel Macron, lo vedrò domani e dopodomani. Come sapete sto per partire per il G20”.

Lo dice, rispondendo in conferenza stampa, alla domanda di un cronista, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Ho seguito il dibattito- aggiunge Meloni- non ho nessun problema a porre sul piano diplomatico questioni sui nostri partner, ma per porre la questione servono elementi oggettivi”. (Fla/ Dire) 19:36 07-09-23