Voli, decreto tetto tariffe collegamenti isole: Ryanair taglia 10% rotte su Sardegna

7 Settembre 2023 h 13:19 – La Sardegna subisce un duro colpo con l’approvazione del decreto del Governo con il tetto alle tariffe per i collegamenti per le isole, infatti Ryanair ha deciso di tagliare diverse rotte per l’Isola Sarda.

L’operativo invernale per la Sardegna è stato tempestivamente tagliato, in particolare sono 10 le rotte colpite, 3 cancellate. Il chief commercial officer Jason Mc Guinness parla di un complessivo taglio del 10% sul programmato. Il decreto, continua Mc Guinness, avrà effetti negativi sulla connettività italiana.

La Sardegna vedrà dunque un calo dei voli Ryanair sia in partenza che in arrivo. (cit. TGCOM24)

