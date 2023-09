Coronavirus: aumento casi di contagio del 44%

13:19 – Aumentano i casi di contagio da Coronavirus in Italia registrati nell’ultima settimana, che hanno raggiunto quota 21.309, il 44% in più rispetto a quella precedente. “L’infezione si mantiene bassa seppur in aumento da tre settimane“, si legge nel bollettino settimanale del Ministero della Salute e dell’ISS, scrive TGCOM24.

L’incidenza più elevata è stata registrata negli anziani con più di 90 anni, con 69 casi per 100mila abitanti, sebbene resti in aumento per tutte le fasce d’età. Aumentano anche le reinfezioni con una percentuale 39%. (cit. TGCOM24)

