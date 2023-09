Imprese. EY: 87% imprenditori preoccupato per recessione, ma più ottimismo del passato

(DIRE) Roma, 9 Set. – La situazione economica italiana, e in particolare il rischio della recessione, è al momento la principale fonte di preoccupazione per gli imprenditori del Paese, con l’87% che lo definisce un ‘campanello d’allarme’: è quanto emerge da un sondaggio realizzato da Ernst&Young (EY) sullo stato dell’imprenditoria italiana, le previsioni per il futuro e le priorità. Un quadro che mostra quindi diffidenza ma in parte anche una dose di ottimismo, visto che il 65% degli imprenditori intervistati ritiene comunque che questa sarà una crisi passeggera e con effetti meno negativi rispetto al passato.

Comune a tutti la consapevolezza che, per affrontare le sfide future e le potenziali crisi, sono necessari investimenti su talento e competenze (per il 25%), tecnologia digitale (per il 23%) e sostenibilità (per il 37%). In generale, risulta quindi prioritario l’aggiornamento delle competenze, tanto che per il 25% degli intervistati è fondamentale investire in formazione digitale per colmare il gap, anche a fronte del fatto che quasi un quarto degli imprenditori (24%) vorrebbe ripensare i propri processi produttivi in un’ottica digitale e interconnessa.

Ma le nuove necessità degli imprenditori riguardano anche aspetti di soft skills, con la gran parte degli intervistati che ritiene necessario attrarre risorse sempre più attente a meritocrazia, benessere aziendale, sostenibilità ed equità di genere. Anche nell’ottica di premiare aziende e imprenditori che rispondano alle nuove esigenze illustrate dal sondaggio, EY inaugurerà la XXVI edizione del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno. (Lam/ Dire) 11:43 08-09-23