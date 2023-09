Sindaco di New York, “crisi dei migranti”

“La crisi dei migranti distruggerà New York”, queste sono le dure parole del Sindaco della Grande Mela, Eric Adams. Il primo cittadino ritorna ad attaccare Joe Biden e il Governatore del Texas, Greg Abbot, apostrofandolo come un “pazzo”. La maggior parte dei migranti vengono trasferiti nelle città democratiche degli Stati Uniti.

“Posso dirvi una cosa: in tutta la mia vita non ho mai visto un problema per il quale non vedo una fine. Questo distruggerà New York”, ha sottolineato Adams, riferendosi ai 110.000 migranti arrivati in città nell’ultimo anno. “Non abbiamo alcun sostegno su questa crisi nazionale, non riceviamo alcun appoggio“, ha aggiunto Adams riferendosi in modo indiretto a Biden (fonte: ansa.it).

