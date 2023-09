Siria, proteste anti-Assad

20:25 – In Siria, precisamente nel Sud a Suwayda, si sono radunate 2000 persone per portare avanti le proteste pacifiche anti-Assad, presidente del Paese.

Le proteste vanno avanti da circa 3 settimane e non sembra che stiano per terminare. Tutto ha avuto inizio ad Agosto, dopo l’abolizione dei sussidi per la benzina, che ha fatto schizzare il prezzo del carburante. Le proteste si sono tenute pure nella regione di Daraa, luogo dove ebbero inizio le mobilitazioni anti-governative nel 2011.

Secondo alcuni osservatori, le proteste potevano estendersi ad altre regioni siriane. Al momento le manifestazioni si sono concentrate su specifiche città, poi enfatizzate dai media occidentali. Si può affermare che al momento le proteste rimarranno nella regione del Sud. (Fonte ANSA)