Superbonus. Filini (FdI): ha pure aumentato i prezzi dell’edilizia

(DIRE) Roma, 8 Set. – “La politica dei bonus edilizi introdotti dall’esecutivo Conte 2 sono un disastro senza fine: non bastava aver scassato i conti pubblici spendendo più di 100 miliardi per ristrutturare nemmeno il 4% del patrimonio edilizio italiano, non bastava nemmeno lo scandaloso regalo ai ricchi che hanno potuto ristrutturare le loro case al mare e in montagna sulle spalle anche di chi casa nemmeno ce l’ha, a questi danni occorre aggiungere l’effetto della continua ‘bonuslandia’ sui prezzi delle materie prime e dei materiali edili.

La superbolla dei bonus edilizi ha provocato un eccesso di domanda sui materiali da cantiere e ha contestualmente eliminato il sano conflitto d’interesse che c’è tra i condomini e le ditte di costruzioni, perché secondo la logica del ‘gratuitamente’ ci avrebbe poi pensato pantalone, ovvero gli italiani, a saldare il conto. In un periodo in cui già i prezzi dell’energia spingevano su l’inflazione, i bonus edilizi hanno fatto il resto.

Da qualsiasi lato lo si guardi, il superbonus è stato un disastro completo”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini. (Com/Ran/Dire) 20:31 08-09-23