Titolo Apple perde il 6% dopo stop in Cina

Com’era previsto dopo la dichiarazione di Pechino di vietare l’utilizzo dell’Iphone ai funzionari del governo, la casa di Cupertino ha subito un primo duro contraccolpo sui mercati azionari. Le azioni Apple hanno perso il 6%, pari a 200mld di $.

La Cina è il mercato più vasto della Apple (18% degli introiti nel 2022) in cui non solo vende ma si assemblano anche la maggior parte dei prodotti della Apple.

Questa vicenda può ancora danneggiare la “Mela” in quanto è in arrivo sugli scaffali in questi giorni l’Iphone 15. Potrebbe essere anche una “ritorsione”, perchè l’Huawei diretta concorrente è sottoposta a restrizioni negli Stati Uniti.

