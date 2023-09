Il dipartimento della Difesa USA ha annunciato un nuovo pacchetto di armi all’Ucraina. Si tratta del secondo in 24 ore, dopo quello presentato dal Segretario di Stato Antony Blinken in visita a Kiev.

Un valore di ben 600 mln di dollari, come si legge in una nota del Pentagono, il pacchetto include: munizioni per i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (Himars), munizioni di artiglieria da 105 mm e strumenti per lo sminamento (fonte: ansa.it)